За сутки на Донбассе трижды нарушали условия перемирия

Киевские силовики стреляли из крупнокалиберного оружия. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки подразделения украинской армии трижды нарушили условия перемирия на линии соприкосновения с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом сообщили их представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что в ДНР под огнем ВСУ оказались села Спартак и Новоласпа, а в ЛНР - поселок Донецкий, где в результате обстрела погиб один из военнослужащих. Жертв среди мирного населения и новых разрушений гражданской инфраструктуры за этот период не было.

Уточняется, что киевские силовики стреляли из крупнокалиберных орудий - минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

- Были выпущены 18 боеприпасов калибром свыше 12,7 миллиметров, - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что за неделю украинские войска обстреляли территорию ДНР 20 раз. Под огнем ВСУ оказались десять населенных пунктов Республики.

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