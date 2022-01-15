За неделю украинские войска обстреляли территорию ДНР 20 раз

Противник применял 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск. В это время под обстрелами оказались десять населенных пунктов Республики, о чем сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя 82-миллиметровые минометы, различные типы гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - рассказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, украинским обстрелам подверглись окрестности поселка Александровка и села Веселое под Донецком, поселков шахт имени Изотова, Гагарина и «6/7», а также Байрак около Горловки. На мариупольском направлении под огнем ВСУ оказались села Новая Таврия, Коминтерново, Новоласпа и Саханка.

Кроме того, за это время украинские военные неоднократно препятствовали работе мониторинговой миссии ОБСЕ - они 17 раз глушили беспилотные средства международных наблюдателей.

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