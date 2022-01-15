Жителей ДНР предупредили о временном отключении радио и ТВ

Эфир будет отсутствовать с 2 ночи до 12 часов дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 17 января, на территории Донецкой Народной Республики временно приостановят трансляцию теле- и радиопередач. Они будут отсутствовать в эфире с 2 ночи до 12 часов дня. Об этом жителей предупредили в государственном унитарном предприятии Республики «Радиотелевизионный передающий центр».

Там отметили, что в это время будет производиться плановая ежеквартальная проверка оборудования. Она коснется всех городов и районов ДНР.

- Эфирное вещание будет отсутствовать по всей территории Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в ДНР хотят построить и обновить несколько десятков базовых станций мобильной связи. Этим займется единственный оператор страны - «Феникс». В последнее время пользователи часто жаловались на сбои в сети: мобильная связь периодически отсутствует по всей территории Республики, отмечается снижение скорости мобильного интернета и т.д. Сейчас оператор работает над устранением этих неполадок.

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