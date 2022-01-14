В ДНР назначили нового министра угля и энергетики

Руководить ведомством поручили Анатолию Нестеренко. Фото: Министерство информации ДНР

В Донецкой Народной Республике кадровые перестановки – назначен новый руководитель Министерства угля и энергетики страны. Эту должность занял Анатолий Нестеренко. Соответствующий указ о его назначении подписал Глава Республики Денис Пушилин. Документ под №4 был опубликован сегодня, 14 января.

- Назначить Нестеренко Анатолия Александровича исполняющим обязанности министра угля и энергетики ДНР, освободив его от занимаемой должности исполняющего обязанности первого заместителя министра угля и энергетики Республики, - сказано в тексте указа.

Известно, что экс-министр угля и энергетики Руслан Дубовский покинул пост по собственному желанию. Он освобожден от должности руководителя Минуглеэнерго согласно указу Главы ДНР №3.

Оба документа вступили в законную силу.

Напомним, 30 декабря лидер государства Денис Пушилин подписал указ о назначении 12 судей в инстанции разного уровня. Срок их назначения рассчитан на три года.

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