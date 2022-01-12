Глава ДНР наградил работников прокуратуры. Фото: сайт Главы Республики

12 января Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 300-летию со дня создания органов прокуратуры и празднованию Дня работника прокуратуры. Перед началом Генеральный прокурор Андрей Спивак провел для лидера государства экскурсию по музею прокуратуры. Затем Денис Пушилин поздравил работников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

- Ваша благородная миссия - развитие Республики как правового государства. Вы выполняете одно из направлений государственной важности - фиксация преступлений, сбор доказательств и возбуждение уголовных дел по преступлениям в результате агрессии Украины против жителей Донецкой Народной Республики. Для нас крайне важно, чтобы все преступники понесли заслуженное наказание, - сказал Денис Пушилин, пожелав сотрудникам прокуратуры успехов в нелегком труде, здоровья им и их близким.

День работника прокуратуры отмечается 12 января каждый год в России и ДНР. Выбранная дата связана с Указом императора России Петра I, который он подписал 23 января (12 января по старому стилю) в 1722 году. Тогда впервые был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.

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