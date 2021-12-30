Глава ДНР подписал указ о назначении 12 судей в инстанции разного уровня

Глава ДНР Денис Пушилин сделал крупное назначение на должности судей в инстанции различных уровней. Фото: Верховный суд ДНР / ВКонтакте

Глава ДНР Денис Пушилин указом от 30 декабря назначил в инстанции разного уровня 12 судей. Срок их службы рассчитан на три года. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте лидера государства.

Согласно указу №420 новые судья появились в Военном суде, Кировском межрайонном суде города Донецка, Центрально-Городском межрайонном суде Горловки, в Дебальцевском городском суде и Харцызском межрайонном суде. В Горловке сразу семь новых представителей закона.

Также следующим указом №421 на должность судьи Арбитражного суда ДНР был назначен Денис Лобов.

Отметим, что это не первое многочисленное назначение, установленное Главой Республики Денисом Пушилиным. В сентябре этого года руководитель государства назначил 14 судей в инстанции разных уровней важности.

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