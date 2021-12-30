ДНР и ЛНР сняли ввозные пошлины еще для ряда грузов

ДНР и ЛНР освободили от пошлины производственное оборудование и его комплектующие. Фото: МЧС ДНР

29 декабря Единый экономический совет (ЕЭС) снял пошлину на ввоз на таможенную территорию ДНР и ЛНР еще ряда грузов. К ним относятся производственное оборудование и комплектующие для предприятий.

— ЕЭС решил утвердить порядок применения тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе хозяйствующими субъектами на единую таможенную территорию производственного оборудования, машин и механизмов, а также частей к ним для целей организации собственного производства, — говорится в тексте документа.

Документ был подписан 29 декабря членами экономического совета – Главой ДНР Денисом Пушилиным и Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее ЕЭС в 2 – 5 раз снизили ставки ввозных таможенных пошлин на солод, хмель, минеральную воду и ряд другой продукции промышленного назначения.

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