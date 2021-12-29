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Общество29 декабря 2021 14:54

В январе местные администрации ДНР возьмут «на карандаш» все личные домохозяйства

С 2022 года в Республике вводятся похозяйственные книги
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Владельцы личных подсобных хозяйств смогут продавать на рынке излишки выращенных продуктов без претензий со стороны контролирующих органов

Владельцы личных подсобных хозяйств смогут продавать на рынке излишки выращенных продуктов без претензий со стороны контролирующих органов

Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Похозяйственные книги будут введены в ДНР с 2022 года. Они помогут жителям, ведущим личное подсобное хозяйство и продающим излишки на рынке, избежать претензий со стороны контролирующих органов. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела методологии, разработки и сопровождения республиканских программ Министерства агропромышленной политики и продовольствия (МАПП) ДНР Екатерина Надеина.

- Постановлением Правительства №32-1 от 21 мая 2021 года наше министерство наделено полномочиями по разработке форм похозяйственной книги и порядка ее ведения, – сказала Надеина.

С 15 ЯНВАРЯ НАЧНЕТСЯ СПЛОШНОЙ ПОДОМОВОЙ ОБХОД

Провести работу по закладке похозяйственных книг органам местного самоуправления предстоит в начале 2022 года - с 15 по 30 января. Сведения для заполнения в первый год собираются дважды: по состоянию на 1 января и на 1 июня.

- Это будет сплошной обход, который означает, что в книгу заносят сведения абсолютно обо всех хозяйствах – и тех, где домостроения разрушены или ветхие, но хозяйства ведутся и тех, где есть домостроения, но нет как такового земельного участка, – рассказала Надеина.

Она уточнила, что органы местного самоуправления могут попросить реквизиты правоустанавливающих документов у хозяйственников, чтобы в последствии ускорить процесс выдачи им справки о наличии подсобного хозяйства в случае такой необходимости.

- Всю информацию будут заносить в книгу только на добровольной основе и со слов опрашиваемых граждан. Полученной информации обеспечивается конфиденциальность и защита, – подчеркнула Надеина.

Она добавила, что граждане могут отказаться предоставлять информацию и наличие их хозяйства в книге учета будет обозначено номинально.

Закладываются похозяйственные книги сроком на пять лет. Заполнять ее будут сотрудники, наделенные полномочиями для сбора информации. Предполагается, что они будут приходить в домохозяйства с целью фактического учета. Периоды сбора информации обозначены с 15 по 30 января и с 1 по 15 июня.

ЧТО ЭТО ДАСТ СЕЛЯНАМ И ДАЧНИКАМ?

Что это даст селянам и дачникам? Теперь граждане, ведущие личное хозяйство, могут получить выписку-справку о его наличии и спокойно реализовывать излишки самостоятельно произведенной продукции. Выписка служит подтверждением того, что человек не является предпринимателем, а реализует самостоятельно произведенные товары. И таким образом исключит претензии со стороны контролирующих органов.

Житель ДНР, не являющийся предпринимателем, не обязан платить налоги, поскольку личное хозяйство нацелено на обеспечение себя и своей семьи, и продавая излишки продукции, он не нарушает закон. Кроме того, процедура получения выписки упрощена и не требует дополнительных бюрократических действий.

Для получения выписки, гражданам необходимо просто написать обращение произвольной формы в органы местного самоуправления, на которые возложена функция по ведению похозяйственной книги. Получить документ может не только глава личного подсобного хозяйства, но и каждый из его членов.

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