В январе местные администрации ДНР возьмут «на карандаш» все личные домохозяйства

Владельцы личных подсобных хозяйств смогут продавать на рынке излишки выращенных продуктов без претензий со стороны контролирующих органов Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Похозяйственные книги будут введены в ДНР с 2022 года. Они помогут жителям, ведущим личное подсобное хозяйство и продающим излишки на рынке, избежать претензий со стороны контролирующих органов. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела методологии, разработки и сопровождения республиканских программ Министерства агропромышленной политики и продовольствия (МАПП) ДНР Екатерина Надеина.

- Постановлением Правительства №32-1 от 21 мая 2021 года наше министерство наделено полномочиями по разработке форм похозяйственной книги и порядка ее ведения, – сказала Надеина.

С 15 ЯНВАРЯ НАЧНЕТСЯ СПЛОШНОЙ ПОДОМОВОЙ ОБХОД

Провести работу по закладке похозяйственных книг органам местного самоуправления предстоит в начале 2022 года - с 15 по 30 января. Сведения для заполнения в первый год собираются дважды: по состоянию на 1 января и на 1 июня.

- Это будет сплошной обход, который означает, что в книгу заносят сведения абсолютно обо всех хозяйствах – и тех, где домостроения разрушены или ветхие, но хозяйства ведутся и тех, где есть домостроения, но нет как такового земельного участка, – рассказала Надеина.

Она уточнила, что органы местного самоуправления могут попросить реквизиты правоустанавливающих документов у хозяйственников, чтобы в последствии ускорить процесс выдачи им справки о наличии подсобного хозяйства в случае такой необходимости.

- Всю информацию будут заносить в книгу только на добровольной основе и со слов опрашиваемых граждан. Полученной информации обеспечивается конфиденциальность и защита, – подчеркнула Надеина.

Она добавила, что граждане могут отказаться предоставлять информацию и наличие их хозяйства в книге учета будет обозначено номинально.

Закладываются похозяйственные книги сроком на пять лет. Заполнять ее будут сотрудники, наделенные полномочиями для сбора информации. Предполагается, что они будут приходить в домохозяйства с целью фактического учета. Периоды сбора информации обозначены с 15 по 30 января и с 1 по 15 июня.

ЧТО ЭТО ДАСТ СЕЛЯНАМ И ДАЧНИКАМ?

Что это даст селянам и дачникам? Теперь граждане, ведущие личное хозяйство, могут получить выписку-справку о его наличии и спокойно реализовывать излишки самостоятельно произведенной продукции. Выписка служит подтверждением того, что человек не является предпринимателем, а реализует самостоятельно произведенные товары. И таким образом исключит претензии со стороны контролирующих органов.

Житель ДНР, не являющийся предпринимателем, не обязан платить налоги, поскольку личное хозяйство нацелено на обеспечение себя и своей семьи, и продавая излишки продукции, он не нарушает закон. Кроме того, процедура получения выписки упрощена и не требует дополнительных бюрократических действий.

Для получения выписки, гражданам необходимо просто написать обращение произвольной формы в органы местного самоуправления, на которые возложена функция по ведению похозяйственной книги. Получить документ может не только глава личного подсобного хозяйства, но и каждый из его членов.

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