Бесхозное жилье: В каких случаях местные администрации ДНР могут забрать в коммунальную собственность квартиру, дом или землю

В Донецке пустуют тысячи квартир – это следствие непрекращающейся войны Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Накануне майских праздников Глава ДНР Денис Пушилин своим указом утвердил Типовой порядок выявления, учета и принятия в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества.

- Очень серьезный документ. Жду возмущения «бывших донецких», кто выехал 7 лет назад, не платит коммуналку и думает, что так можно. Но теперь так нельзя… И если вашу недвижимость признают бесхозной, то через год ее могут перевести в муниципальную собственность и отдать нуждающимся людям, - написала на своей странице в соцсети депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Она считает, что возможно, именно этот указ решит вопросы разрушающихся недостроев и брошенных квартир.

ПРОБЛЕМА КАСАЕТСЯ МНОГИХ ЖИТЕЛЕЙ

Проблема действительно для Республики большая. На территории ДНР десятки тысяч квартир и жилых домов, которые можно отнести к бесхозному или выморочному имуществу. В то же время многие тысячи людей потеряли жилье в результате войны. А на линии соприкосновения под ежедневными обстрелами ВСУ живут сто тысяч человек. Им некуда уехать.

Впрочем, не все так просто и с бесхозным жильем. Документ на самом деле касается буквально многих жителей - тех, кто в 2014 году уехал на Украину. Кто сейчас живет в России и на территории ДНР.

Чтобы понять, о чем идет речь, стоит прочитать указ Главы ДНР № 116 от 28 апреля 2021 года. Его действие распространяется на жилые дома, помещения, хозяйственные постройки, имеющие признаки бесхозяйных вещей. А также на выморочное имущество в виде жилых помещений, земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества.

Многие люди, не знакомые с юридическими терминами, слабо представляют, что такое выморочное имущество. На самом деле это всем знакомая ситуация с наследственным имуществом.

НАСЛЕДНИКИ БЕЗ НАСЛЕДСТВА

В указе четко определено, что выморочное имущество – это имущество, которое осталось после умершего человека, в случае если отсутствуют наследники по закону и по завещанию. Или если никто из наследников не имеет права наследовать, либо наследники отстранены от наследования (статья 1246 Гражданского кодекса ДНР). А также если никто из наследников не принял наследства, либо если все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1288 ГК).

Причины разные, по которым наследники так и не стали в ДНР владельцами квартир и жилых домов после смерти их хозяев. Как правило, люди уехали из Республики и им некогда заниматься бумажной волокитой. Другая ситуация, когда у человека нет денег на оформление. И еще бывает, что «овчинка выделки не стоит».

Квартиру в Донецке или в другом городе еще можно потом продать с какой-то выгодой. А вот дом с землей в умирающем поселке – вряд ли. Его оформление обойдется дороже. Да и не факт, что домостроение уцелеет, пока наследник, живущий где-то в городе ДНР или в России, будет заниматься бумагами. Найдутся «добрые соседи», которые разберут строение по кирпичику. Таких разбитых не снарядами домов в поселках ДНР – тысячи и тысячи. И это тоже последствия семилетней войны.

В похожей ситуации оказался и Михаил, который недавно похоронил свою мать, проживавшую в одном из поселков Шахтерского района. Когда в 2014 году боевые действия докатились до поселка, Михаил вместе с женой и малыми детьми уехали в Воронеж к родственникам. Там и обосновались. На малой родине остались старики-родители. Спустя год умер отец. А теперь вот и мать.

После похорон мужчина стал искать документы на дом и землю, но так и не нашел.

- Сейчас не знаю, что делать. Ходить по инстанциям, нет времени – на работе отпросился только на недельку, - говорит Михаил. – Может быть, потом приеду и займусь. Но дом старенький, весь обветшал. Огород и сад в запустении. Покупателей на это хозяйство вряд ли найду. У нас пол-улицы заброшенных домов.

ЭТО ЦЕЛАЯ ПРОЦЕДУРА

Если Михаил не станет оформлять наследство, то такой дом местная администрация может отнести к выморочному имуществу. Процедура расписана в указе Главы ДНР буквально пошагово. И размещение объявления, и обследования, и акты, и запросы в разные инстанции, и постановка на учет, и предача на хранение…

Лишь через год – по решению суда – имущество перейдет в коммунальную собственность. При этом внезапно объявившийся наследник может через суд вернуть себе жилье - на любом из этапов «национализации». Беспредела не ожидается, как его рисуют украинские СМИ и соцсети. Хотя все может случиться из-за неграмотных или иных действий местных властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Слепой музыкант из Тореза Максим Беляков: Мечтаю выступить на сцене Кремля

Парень стал первым незрячим студентом Донецкой музыкальной академии (подробнее)