В Ясиноватой в этом году планируют восстановить более 200 домов, пострадавших от украинских обстрелов

В городе продолжат восстанавливать жилой сектор, пострадавший в ходе боевых действий в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В нынешнем году в Ясиноватой продолжат восстанавливать жилой сектор, пострадавший в ходе боевых действий в Донбассе. Власти наметили провести ремонт порядка 200 частных домов, которые получили повреждения от обстрелов украинской армии. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на главу городской администрации Дмитрия Шевченко.

- В 2022 году планируется восстановление около 200 частных домостроений, - передают они слова собеседника.

По словам мэра, в 2022 году также намечено проведение восстановительных работ на шести многоквартирных домах в городе. Сейчас в Ясиноватой восстановлены около 40 процентов частных домов, получивших повреждения в результате обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе отремонтировали все социальные объекты, пострадавшие с 2014 года. Больницы и школы полностью восстановлены и работают в штатном режиме.

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