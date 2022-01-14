Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика14 января 2022 15:15

В Ясиноватой в этом году планируют восстановить более 200 домов, пострадавших от украинских обстрелов

Сейчас в городе отремонтированы порядка 40 процентов частных домовладений, которые были повреждены во время войны
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В городе продолжат восстанавливать жилой сектор, пострадавший в ходе боевых действий в Донбассе

В городе продолжат восстанавливать жилой сектор, пострадавший в ходе боевых действий в Донбассе

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В нынешнем году в Ясиноватой продолжат восстанавливать жилой сектор, пострадавший в ходе боевых действий в Донбассе. Власти наметили провести ремонт порядка 200 частных домов, которые получили повреждения от обстрелов украинской армии. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на главу городской администрации Дмитрия Шевченко.

- В 2022 году планируется восстановление около 200 частных домостроений, - передают они слова собеседника.

По словам мэра, в 2022 году также намечено проведение восстановительных работ на шести многоквартирных домах в городе. Сейчас в Ясиноватой восстановлены около 40 процентов частных домов, получивших повреждения в результате обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе отремонтировали все социальные объекты, пострадавшие с 2014 года. Больницы и школы полностью восстановлены и работают в штатном режиме.

Читайте также

В ДНР восстановят локомотивный парк Южного горно-металлургического комплекса

Имеющиеся тепловозы отремонтируют и девять новых привезут из России (подробнее)