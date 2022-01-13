В ДНР восстановят локомотивный парк Южного горно-металлургического комплекса

Локомотивный парк будет восстановлен Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Южный горно-металлургический комплекс восстановит локомотивный парк. В Донецкую Народную Республику привезут девять новых машин, а имеющиеся тепловозы отремонтируют. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе компании.

- К концу 2022 года локомотивный парк филиалов всего контура ЮГМК будет восстановлен до уровня обеспечения максимальных производственных возможностей. Отметим, что капитальный ремонт локомотивов контура на предприятиях не выполнялся с 2016 года, - сообщили в Южном горно-металлургическом комплексе.

Отмечается, что работники ЕМЗ и ЯКХЗ отправились в Российскую Федерацию для приемки первых двух локомотивов ТЭМ2 и ТГМ4.

- В 2022 году планируется к закупке дополнительно еще семь таких тепловозов, - рассказали в компании.

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