Колбаса из ДНР впервые в истории экспортируется в Россию

Первая партия состоит из колбас сыровяленых сортов. ФОТО: Минагропром

Один из ведущих производителей колбасы в ДНР - Енакиевский мясокомбинат - отгрузил первые полторы тонны колбасы в Ростовскую область. Событие стало возможным благодаря указу Владимира Путина от 15 ноября прошлого года, которым товары из ДНР и ЛНР допускаются на российский рынок.

- Это политическое решение разрушает режим экономической блокады Республики, установленный Украиной, - заявили в министерстве промышленности и торговли ДНР.

Экспорт партии колбасы в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР назвали шагом первопроходца.

До этого только российская пищевая продукция шла в ДНР.

Енакиевский мясокомбинат основан в 1930 году. До войны он успел пройти модернизацию, по всей Республике открыта сеть их фирменных магазинов. В Россию отправлена партия сыровяленых колбасных изделий, в ДНР эта продукция считается «премиальным сегментом» пищевого рынка.

- Главный смысл этого события, конечно, не в колбасе. Это конкретный пример взаимовыгодного взаимодействия России и республик Донбасса, несмотря на отсутствия их официального признания как независимых государства. Главное, чтобы так было и дальше, - отметил донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Кроме того, руководство Южного горно-металлургического комплекса, объединившего крупнейшие металлургические и коксохимические производства ДНР, также в скором времени обещает выйти на российский рынок.

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