В ДНР намерены вывести сотрудничество с Сирией на новый уровень

Прошлый год выдался очень удачным и результативным в плане развития связей с Сирийской Арабской Республикой Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В этом году власти Донецкой Народной Республики намерены вывести сотрудничество с Сирией на новый уровень. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову.

Со слов чиновницы, прошлый год оказался весьма удачным и результативным в плане развития связей с Сирийской Арабской Республикой.

- В 2021 году делегация ДНР трижды посетила Сирию с рабочими визитами. Таким образом, был заложен очень крепкий фундамент для дальнейшего продуктивного взаимодействия, которое, как мы надеемся, в 2022 году станет еще более тесным и разноплановым, - подчеркнула министр.

Глава дипломатического ведомства также напомнила о подписанном соглашении между ведущими политическими силами двух стран, а также рассказала о переговорах с сирийскими и другими зарубежными политиками, в ходе которых представители государств обсуждали вопросы развития связей между Сирией, регионами РФ и Донбассом.

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