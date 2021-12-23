Делегаты из ДНР и России встретились с руководством Сирии

Это уже третий визит представителей Донбасса в Сирийскую Арабскую Республику в этом году. Фото: МИД ДНР

Делегаты Донецкой Народной Республики посетили Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.

- В рамках рабочего визита делегации ДНР в Сирийскую Арабскую Республику прошли встречи с председателем Народного Совета Сирии Хаммудом Саббагом, а также министром местного самоуправления Хуссейном Махлюфом и министром информации Бутросом Аль-Халляком, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что встреча проходила при участии российской стороны. Представители государств обсуждали вопросы развития связей между Сирией, регионами РФ и Донбассом. По итогу - выразили готовность сотрудничать по целому ряду направлений в социокультурной, образовательной и иных сферах.

Напомним, накануне ДНР и Сирия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Документ подписали представители ведущих политических сил - руководители общественного движения «Донецкая Республика» и Партии арабского социалистического возрождения («БААС»).

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