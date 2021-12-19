ДНР и Сирия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Подписи под документом поставили руководитель центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов (слева) и заместитель генерального секретаря «БААС» Хиляль аль-Хиляль. Фото: МИД ДНР

Сегодня, 19 декабря, в Дамаске общественное движение «Донецкая Республика» и Партия арабского социалистического возрождения («БААС») подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел ДНР.

- Подписание соглашения с самой влиятельной в Сирии политической силой, лидером которой является действующий президент Башар Асад, – это первый в своем роде и крайне значимый шаг на пути сближения двух республик, – подчеркнули в МИД.

Стороны закрепили доверительное партнерство, а также готовность к развитию взаимодействия по целому ряду направлений: информационному, экономическому, культурному, просветительскому, гуманитарному и в других сферах, представляющих взаимный интерес. Документ откроет новые возможности к укреплению межпартийных связей, обмену опытом в законотворческой деятельности и в области партийного строительства.

В качестве почетных гостей в церемонии участвовали депутаты Государственной думы Дмитрий Саблин и Александр Бородай.

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