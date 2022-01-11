В Ясиноватой восстановили все социальные объекты, поврежденные обстрелами ВСУ

За год в Республике отремонтировали около 800 домов, пострадавших от украинских обстрелов. Фото: Минстрой ДНР

В городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики восстановили все социальные объекты, поврежденные в ходе боевых действий в Донбассе. Речь идет о больницах, школах и других заведениях. Об этом сообщил руководитель городской администрации Дмитрий Шевченко.

- Все 32 объекта социальной сферы (учреждения образования и здравоохранения), пострадавшие при обстрелах, на сегодняшний день восстановлены в полном объеме и функционируют в штатном режиме, - проинформировал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, за прошедший 2021 год в ДНР восстановили около 800 домов, которые были повреждены украинскими обстрелами. Стройматериалы для их ремонта передал Международный комитет Красного Креста.

Тем временем у линии соприкосновения еще около трех тысяч домохозяйств стоят в очереди на устранение повреждений. Пока время для этого не пришло, их накрыли брезентами и полиэтиленовой пленкой.

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