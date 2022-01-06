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Общество6 января 2022 12:46

За год в ДНР восстановили около 800 домов, поврежденных обстрелами украинской армии

Стройматериалы для восстановления зданий были переданы МККК
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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У линии соприкосновения находятся еще около трех тысяч домохозяйств, которые требуют восстановления

У линии соприкосновения находятся еще около трех тысяч домохозяйств, которые требуют восстановления

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедший 2021 год в ДНР восстановили около 800 домов, которые были повреждены украинскими обстрелами. Стройматериалы для их восстановления были переданы Международным комитетом Красного Креста. Об этом сообщили ДАН организации.

— Восемьсот домов, поврежденных в результате конфликта, получили строительные материалы для восстановления, также были установлены более 2000 пластиковых окон, — сообщили в донецком офисе комитета.

Тем временем у линии соприкосновения еще около трех тысяч домохозяйств находятся в очереди на устранение повреждений. Пока их время не настало их накрыли брезентами и полиэтиленовой пленкой.

Напомним, Красный крест – независимая гуманитарная организация. Она помогает людям, пострадавшим от вооруженного конфликта. Комитет присутствует в более чем 80 странах, в том числе в Донбассе. Его офисы открыты в Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке, Мариуполе, Одессе и Киеве.

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