Функции действующего председателя ОБСЕ теперь исполняет глава польского МИД - Збигнев Рау. Фото: ОБСЕ

С 1 января председательство в ОБСЕ перешло от Швеции к Польше. Функции действующего председателя ОБСЕ теперь исполняет глава польского МИД Збигнев Рау.

- Ждать от Польши адекватности в миротворческих процессах нет смысла, - считает представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник. - Это государство «второго эшелона» НАТО, которое старшие товарищи готовы бросить в бой против «кровожадного Путина», пока сами рассуждают о выгодах и рисках сложившегося положения. Поляки это знают, а потому будут истерить.

Мирошник отмечает, что должность действующего председателя в ОБСЕ не дает золотую акцию в голосовании, но дает возможность инициатив и заявлений. Чем и будет в ближайшее время пользоваться Польша.

- Об этом знают в Киеве и не могут скрыть желания петь хором антироссийские песни, - подчеркнул представитель ЛНР.

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