Жозеп Борель будет пиариться на украинской стороне пункта пропуска «Станица Луганская». Фото: ГПСУ

Сегодня, 5 января, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетит линию разграничения в Донбассе. Сопровождать его будет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Это будет первая поездка высокого представителя ЕС в регион с момента начала боевых действий украинской армии против жителей Донбасса в 2014 году. Только вот вряд ли визит Борреля будет носить миротворческий характер.

- Мой первый визит в 2022-м — в Станицу Луганскую. На фоне наращивания Россией войск я здесь, чтобы показать поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, — написал Борель на свой странице в соцсети после приземления в аэропорту Харькова.

Как утверждают в пресс-службе МИД Украины, основной целью пребывания на подконтрольной Киеву территории Луганщины будет ознакомление с актуальной ситуацией в зоне «российско-украинского» вооруженного конфликта. А также демонстрация поддержки «незалежной» со стороны ЕС на фоне «агрессивных действий» Российской Федерации. «Помочь» Украине политики Евросоюза хотят путем введения еще более жестких экономических санкций против России. К примеру, не допустить к эксплуатации газопровод «Северный поток-2».

- Донецк и Луганск Жозеп Боррель посещать, конечно же, не будет. ДНР и ЛНР - это ж не Косово, это совсем другое, - прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Действительно, даже если бы 74-летний политик внутренне поддерживал народ Донбасса, он бы не решился на такой шаг. Может, опасаясь остаться без пенсии?

Впрочем, известный российский телеведущий Владимир Соловьев едко подметил, что Боррелю страшно не за себя. Его жизни точно ничего не угрожает. Страшно осознать, что правда на стороне народа Донбасса, а не киевской хунты.

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