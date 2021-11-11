Большое интервью Главы ДНР: В Республике продолжат восстанавливать жилье и ремонтировать больницы

Денис Владимирович рассказал, что в Республике продолжат восстанавливать жилье и начнут ремонтировать больницы. Фото: Сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике запустили Программу социально-экономического развития Донбасса на 2022-2024 годы.

- Будем продолжать восстанавливать разрушенное ВСУ жилье, лифты, которые десятилетия были сломанными, а также пора со всей ответственностью взяться за ремонт больниц, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что в Республике с 2020 года перешли от точечного закрытия проблем к системному их решению. В рамках Программы восстановления и развития освоено больше 13 миллиардов рублей. Средства вложены в ЖКХ, транспорт, здравоохранение и энергетику.

В Донецке проходит большое интервью с Главой ДНР. Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов, касающиеся текущей ситуации в Донбассе. Трансляция встречи проходит в прямом эфире на телеканале «ЮНИОН», посмотреть ее можно также в YouTube и соцсетях.

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