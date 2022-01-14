В ЛНР выросло количество заболевших коронавирусом

В то же время из больниц выписались 25 человек
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В Луганской Народной Республике зарегистрировали 21888 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией, из которых 54 подтвердились за прошедший день. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
Там также отметили, что на данный момент были сняты с учета после лечения и выздоровления 18382 человека. Но далеко не всем удается побороть ковид. Медики зафиксировали еще несколько смертей, вызванных осложненным протеканием болезни.
- Зарегистрировали еще четыре летальных случая, - рассказали в профилном ведомстве.
В Минздраве уточнили, что таким образом общий показатель смертности в результате заболевания коронавирусом в ЛНР вырос до 3112 случаев.
Напомним, в Луганской Народной Республике жителям начали выдавать QR-коды после вакцинации. Получить подтверждение о сделанной прививке можно только при наличии республиканского паспорта.
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