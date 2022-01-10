Какие проблемы возникают в России с QR-кодами ДНР о вакцинации

При поездке в Россию не забудьте взять с собой бумажную справку о вакцинации с мокрыми печатями Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям ДНР при нахождении на территории России необходимо иметь с собой справку о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

По ее словам, сейчас в большинстве регионов России действуют антиковидные ограничения, которые могут касаться заселения в гостиницу, посещения кафе, ресторанов, театров, музеев, спортивных клубов и многого другого.

Так, знакомым Селивановой отказали в заселении в пяти хостелах Москвы, сказав, что QR-коды ДНР - это фейк. Эти знакомые не взяли с собой оригинал справки о вакцинации – только сфотографировали QR-код. Но этот код нельзя загрузить на портал Госуслуг.

- На горячей линии Роспотребнадзора мне сообщили, что при заселении в гостиницу гражданам, вакцинированным в ДНР, можно предъявить бумажную справку о вакцинации «Спутником V» или «Спутник-Лайт» с мокрыми печатями на русском языке, - написала Анастасия Селиванова на своей странице в соцсети.

Также понадобится паспорт ДНР, данные которого вписаны в справку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что ждут известные дончане в 2022 году

Вот что они ответили нашим читателям на вопрос «Комсомолки» (подробнее)