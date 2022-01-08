Что ждут известные дончане в 2022 году

Владимир Скобцов Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Владимир Скобцов - поэт и прозаик, член Союза писателей Донецкой Народной Республики. За время войны в Донбассе выпустил, получившую Уральскую литературную премию, книгу стихов «Непокорённый», стал соавтором многих сборников, в том числе изданного фондом «Русский мир» «Час мужества» и Антологии «Работайте, братья!», награждён Орденом Дружбы Народов «Белые журавли». Легендарная поэтесса Юнна Мориц называет Владимира Скобцова Орфеем Донбасса.

- Я, как и другие жители, жду от 2022 года Мирного неба и признания Республик Донбасса. Мы это заслужили кровью.

Особенно хочу, чтобы в новом году улучшилась жизнь жителей Донбасса, тех самых простых людей, на плечах которых держится наша земля - солдат, шахтёров, металлургов, врачей, учителей и всех, кто не бросил свою Родину в час испытаний. Простые люди Донбасса великий народ.

Что касается личных планов, то о них лучше рассказывать по мере осуществления.

Надо делать, что должен - что можешь и умеешь.

Роман Смотров Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Роман Смотров - директор концертного агентства «RS». Организатор гастролей российских артистов в Республике. За время войны благодаря работе агентства в Донецк приезжало немалое количество звезд, среди которых заслуженные артисты России Борис Галкин, Елена Воробей, народные артисты России Владимир Стеклов, Александр Панкратов-Черный, советский и российский актер Андрей Ургант и другие. В 2022 году ожидаются концерты Олега Газманова, постановка с участием актрисы Виктории Тарасовой и другие сюрпризы.

- Я ожидаю от этого года, чтобы все болезни ушли и мы могли свободно посещать концерты, чтобы наша Республика процветала и развивалась. Судя по новогоднему украшению города, составам угля на металлургическом заводе, фурам у Донфроста (завод холодильной техники) и запахам наших заводов, все идет к этому. И, конечно, хочется, чтобы к нам в Республику приезжало еще больше артистов высокого уровня, и чтобы у нашего зрителя была возможность посещать наши мероприятия!

Виктор Михалев Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Виктор Михалев – кузнец военного времени, первый в Донецкой Народной Республике Заслуженный мастер народного творчества, член творческого объединения «Вдохновение» Республиканского дома народного творчества и кино. Свои работы из осколков от снарядов в виде главного символа Донецка – изящных роз – Виктор Петрович вручал Иосифу Кобзону, Олегу Газманову, Валентине Лисице, Владимиру Жириновскому и другим.

- На этот год много планов. Главное мое желание, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь. В канун Дня Победы планируется выставка моих работ в Москве – на Поклонной горе. Это еще одна возможность рассказать людям в России о Донбассе, о нашем желании жить в мире, показать наши умения и пообщаться со знаковыми личностями. Хочу больше времени уделять творчеству, но для этого нужна и поддержка на разных уровнях, чтобы была помощь в реализации задуманного. Я верю, что этот год принесет нам много хорошего, воодушевляющего, а мы будем делать все возможное для этого! Я думаю, что большинство жителей нашей Республики в новогоднюю ночь загадывали желания о мире и здоровье. Будем надеяться, что эти желания сбудутся.

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