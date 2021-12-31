Глава ДНР Денис Пушилин в новогоднем обращении: Донбасс развивается и сверяет время с Москвой

Новогоднее обращение Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Фото: Сайт Главы ДНР

Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! Дорогие друзья!

Считаные минуты остались до того волнительного момента, когда кремлевские куранты ознаменуют начало нового, 2022 года.

А это значит, что у нас есть еще немного времени, чтобы проводить уходящий год. Поблагодарить его за все хорошее, что он нам принес, за бесценный опыт и достигнутые цели.

Сейчас самое время сказать спасибо за заботу, тепло и внимание родителям, обнять детей, поздравить своих друзей, с которыми мы плечом к плечу прожили этот насыщенный событиями год.

Друзья! Давайте вспомним самое главное.

Считаю уходящий год переломным в экономике, а это важно для Донбасса. Мы восстанавливаем жилищные, социальные и инфраструктурные объекты, стойко боремся к ковидом.

В этом году Россия открыла свои рынки нашим товарам, и мы получили новые возможности для расширения экономического сотрудничества с регионами Российской Федерации. А еще 2021-й запомнился тем, что мы впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы России. Таким образом, мы политически и экономически стали частью Российской Федерации.

В Республике принята Доктрина «Русский Донбасс», которая стала основой государственной политики.

Мы убрали границу с братской Луганской Народной Республикой и создали единое экономическое пространство.

Мы планируем на годы вперед, закладываем четкие критерии повышения качества жизни, выполняем взятые на себя обязательства. Нам есть что совершенствовать, и мы знаем, как это делать.

Обращаюсь к каждому из вас со словами искренней признательности. Благодаря вам Донбасс живет и привычно работает. Отдельных слов уважения заслуживают те, кто сейчас находится на трудовой вахте, дежурит в больнице, и, конечно, наши бесстрашные защитники на передовой.

Мы все разные, но все мы сплавлены в цельную общность – народ Донбасса. Мы никогда не сдавались, не пасовали перед трудностями. Мы умеем защищать свою землю, трудиться и строить планы на будущее. И с каждым годом становимся всё сильней.

Донбасс развивается и сверяет время с Москвой. Вот-вот с боем кремлевских курантов начнется новый цикл. Нас ждут новые трудовые свершения, новые угольные лавы и новые выплавки стали, новые старты и новые победы, новые открытия и новые поводы для гордости.

Дорогие земляки!

Каждый из нас сейчас загадывает свои желания. Они выражаются очень простыми словами: «здоровье», «любовь», «благополучие», «мир». Мы искренне желаем своим родным и близким счастья.

Пусть все задуманное непременно исполнится!

С новым, 2022 годом!

Денис Пушилин,

Глава Донецкой Народной Республики