Алчевский меткомбинат в сутки производит больше 10 тысяч тон чугуна и стали (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Алчевский металлургический комбинат» общества с ограниченной ответственностью «Южный горно-металлургический комплекс» вышли на новые показатели. Теперь предприятие выпускает каждые сутки больше 10 тысяч тонн чугуна и стали. Об этом сообщил директор по производству АМК Геннадий Ламтюгов.

- Первая доменная печь - уровень производства 3000-3100 тонн чугуна в сутки, и пятая доменная печь сейчас работает с уровнем производства 2000-2100 тонн чугуна в сутки. Итого по комбинату мы имеем порядка 5000-5300 тонн чугуна в сутки, - говорит он. - Запущенный в ноябре 2021 года кислородно-конверторный цех АМК на данный момент производит в сутки порядка 4800-5400 тонн стали.

Тем временем общество с ограниченной ответственностью «Лугамаш» в прошлом году реализовало продукции на 1,2 миллиарда рублей.

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