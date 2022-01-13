В 2021 году предприятие ЛНР «Лугамаш» продало продукции на 1,2 миллиарда рублей

Дмитрий Костюченко. Фото: ЛИЦ

В прошлом году общество с ограниченной ответственностью «Лугамаш» в реализовало продукции на 1,2 миллиарда рублей. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил заместитель директора по общим вопросам предприятия Дмитрий Костюченко.

- Реализация по 2021 году составила 1 миллиард 216 тысяч рублей, - сообщил он.

Отмечается, что общий фонд заработной платы за 12 месяцев - 394 миллиона рублей.

- При этом различных налогов нами уплачено 221 миллион рублей, - сказал Костюченко.

Замдиректора добавил, что в 2022 году предприятие планирует реализовать продукции не менее чем на 1,17 миллиарда рублей.

Напомним, что представители Правительства и ведущих предприятий Луганской Народной Республики обсудили итоги работы в прошлом году и планы развития на 2022 год.

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