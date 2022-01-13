ВСУ обстреляли Желобок и Красный Яр

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: Фейсбук

Села Желобок и Красный Яр попали под обстрел вооруженных формирований Украины. С начала суток киевские силовики трижды нарушили «режим тишины» в зоне ответственности Луганской Народной Республики.Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрелу подверглись села Желобок и Красный Яр. Огонь велся из минометов калибра 120 миллиметров, вооружения боевой машины пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Тем временем украинские вооруженные формирования обстреляли из 120-миллиметровых минометов поселок Донецкий – в результате повреждения получили многоквартирный жилой дом и хозяйственная постройка. Огонь велся с подконтрольного киевским силовикам поселка городского типа Новотошковское, прикрываясь мирными жителями.

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