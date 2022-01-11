Киевские силовики открыли огонь в направлении Донецка и Горловки

После новогоднего затишья ВСУ возобновили обстрелы Донбасса. Фото: штаб «ООС»

Вслед за обстрелом юга Донецкой Народной Республики украинские военные сосредоточили огонь на донецком и горловском направлениях. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрелы велись в промежуток времени с 15.15 до 15.30. Под удары ВСУ попали окрестности поселка шахты имени Изотова под Горловкой, а также поселка Александровка и села Веселое возле Донецка.

- Из гранатометов различных типов по ним были выпущены 17 боеприпасов, - отметили в СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня днем под украинский обстрел попало село Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики. Обстрел начался в 12.25 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Старогнатовка. В направлении Новоласпы были выпущены 9 гранат из станкового автоматического гранатомета.

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