Украинские войска обстреляли село Новоласпу на юге ДНР

По населенному пункту были выпущены 9 гранат из станкового автоматического гранатомета. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем подразделения украинской армии открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики. Под ударом противника оказалось село Новоласпа, расположенное в прифронтовом Тельмановском районе. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 12.25 со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Старогнатовка. В направлении Новоласпы были выпущены 9 гранат из АГС, - заявили наблюдатели.

Как отметили в СЦКК, данных о пострадавших жителях и новых разрушениях не поступало.

Напомним, в Народной милиции ДНР сообщили, чем вызвано обострение ситуации в Донбассе.

- Увеличение количества обстрелов мы связываем со снижением внимания мирового сообщества к тематике Украины на фоне встречи «Россия - НАТО». Киеву нужно срочно напомнить западной аудитории о своем существовании и о себе, как об основной причине созыва встречи столь высокого уровня, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

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