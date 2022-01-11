Коронавирусом в ЛНР заболели еще 69 человек

В то же время 59 ранее инфицированных жителей смогли победить болезнь и выписались из медучреждений. Фото: mir-lug.info

За прошедшие четверо суток в Луганской Народной Республике коронавирусной инфекцией заразились еще 69 человек. При этом 59 ранее инфицированных жителей уже победили болезнь и выписались из медицинских учреждений, а несколько больных скончались. Такие данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- За четыре дня зарегистрировали в Республике 12 летальных случаев от COVID-19, - сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что с момента начала пандемии коронавирусом в ЛНР заразились 21693 человека, 18293 пациента уже пролечились и были выписаны из больниц с двумя отрицательными тестами, не перенесли болезнь 3101 житель Республики.

Напомним, в праздничные дни в ЛНР из-за снежных заносов угодили в сугроб две машины скорой помощи. Это произошло в разное время суток - около 3 и 10 часов. В обоих случаях вытаскивать их из западни приходилось спасателям МЧС.

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