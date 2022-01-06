За ночь в ЛНР в сугробах застряли два экипажа «скорой»

Машина медиков стала пробуксовывать и не может самостоятельно продолжить движение. Фото: МЧС ЛНР

Минувшей ночью в ЛНР в снежные замесы угодили две машины скорой помощи. Это произошло в разное время – около 10 и 3 часов. В обоих случаях вытаскивать их из западни приходилось спасателям МЧС.

— 5 января в 21.51 на линию 101 Луганска поступил звонок от диспетчера скорой помощи. Он пояснил, что по пути обратного следования с места вызова из-за сложного подъема на дороге и гололедных отложений машина медиков стала пробуксовывать и не может самостоятельно продолжить движение, — говорится в сообщении МЧС ЛНР.

Спасатели части специальной пожарной техники незамедлительно прибыли на место вызова и впятером вручную вытолкали газель на удовлетворительный участок дороги. Позже случай повторился, но уже в другой части города.

— Медики возвращались с места вызова, решили сократить путь, поехали через яр (район ул. Жукова). Но из-за сильной гололедицы машину занесло на скользком участке дороге, и без помощи спасателей было никак не обойтись, — добавили в спасательном ведомстве.

Отметим, что в ЛНР сложилась тяжелая обстановка на дорогах из-за непогоды. Сугробы снега и наледь мешают проходимости автомобилей. Помимо скорых в снежные замесы попадают даже грузовики. Их достают с помощью Кразов или пожарных машин.

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