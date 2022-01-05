В Донецке из-за аварии возле площади Ленина приостановлено движение трамваев по маршруту № 1

В Донецке за день дважды останавливалось движение трамваев и троллейбусов. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 5 января, во второй половине дня из-за аварии возле площади Ленина приостановлено движение трамваев по маршруту № 1 в оба направления. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Также затруднено движение автомобильного транспорта по улице Постышева и проспекту Комсомольский. Именно на пересечении этих двух магистралей прямо на трамвайных путях столкнулись два легковых автомобиля.

Сегодня это не единственное происшествие, связанное с остановкой движения общественного транспорта в Донецке. В первой половине дня из-за обрыва контактной линии на проспекте Ильича в районе улицы Марии Ульяновой было приостановлено движение троллейбусов №4, №7 и №11 в сторону центра.

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