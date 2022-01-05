МЧС ДНР сообщило водителям о ситуации на дорогах

На дорогах сохраняется гололедица Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Штормовое предупреждение объявлено в ДНР на 5 января, ожидается сильный ветер 15-20 м/с и гололедица на дорогах. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС Республики.

По информации МЧС, на дорогах сохраняется снежный накат и гололедица, заторов не наблюдается. В темное время суток ожидается дождь и туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 6 градусов выше нуля. Сейчас в столице облачно, столбики термометров показывают +2°.

От государственных и муниципальных предприятий на автодорогах общего пользования работает 8 единиц спецтехники, 11 человек, в дежурном режиме - еще 20 единиц техники и 23 человека. Внутри населенных пунктов трудится 31 единица техники, 33 человека, в состоянии готовности - 213 единиц техники и 216 человек.

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