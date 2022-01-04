3 января линию разграничения в Донбассе через КПП «Еленовка» пересек 241 человек

КПВВ Еленовка Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 3 января, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», который расположен югу от Донецка.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересек 241 человек.

- На территорию Республики в этот день было запущено 24 транспортное средство и 114 человек, на подконтрольную Украине территорию выпущено 24 транспортных средств и 127 человек, - говорится в сообщении.

Напомним, что для въезда на территорию ДНР необходимо иметь разрешение Межведомственного штаба, а для выезда – прописку на территории Украины. Въезд в Республику разрешается также лицам без прописки для участия в гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины либо при наличии гуманитарных и иных вынуждающих обстоятельств.

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