ДНР начала поставки колбасы в Россию

Первая экспортная партия колбасы направлена в Ростовскую область. Фото: mcxdnr.ru

В Россию экспортировали первую партию колбасных изделий, произведенных в ДНР. Первопроходцем выступил широко известный местным потребителям Енакиевский мясокомбинат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

- Экспортированы 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий отечественного производства. Партия продукции была направлена для реализации в Ростовскую область, - проинформировали в ведомстве.

Там также напомнили, что отгрузка колбасных изделий на экспорт стала возможной благодаря указу президента России про оказание гуманитарной поддержки Донбассу, который был подписал в ноябре прошлого года. Речь в нем идет о признании товарных сертификатов из ДНР и ЛНР, что позволяет местным производителям реализовывать свою продукцию на российском рынке.

Немногим позже Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, какие товары и услуги Донбасс может поставлять в Россию, отметив, что республики располагают большими возможностями для разворачивания садоводства и тепличного хозяйства, производства мясной и молочной продукции, в том числе и с целью торговли с РФ.

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