В республиках Донбасса объемы производства металлургических и коксохимических заводов стабильно растут Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Больше 350 тысяч тонн жидкого чугуна произвели предприятия Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК) с июля прошлого года. Об этом ДАН сообщили в ЮГМК - управляющей компании крупнейших металлургических и коксохимических производств ДНР и ЛНР.

- Цехами прокатной группы произведено более 150 тысяч тонн катанки, 65 тысяч тонн арматуры, свыше 45 тысяч тонн стального листа, более 15 тысяч тонн фасонного проката. На рынок черных металлов ЮГМК поставил более 30 тысяч тонн слябов - больших прямоугольных заготовок для прокатки на листовую сталь, - говорится в сообщении.

Креме того, коксохимические заводы произвели более 350 тысяч тонн кокса. Выпущено около 7 тысяч тонн ферросплава, который используют при производстве стали, добыто известняка флюсового - около 350 тысяч тонн.

- Благодаря беспрецедентным инвестициям в производственные мощности, а также в социальную сферу предприятий на всех без исключения активах контура ЮГМК объемы выпускаемой продукции стабильно увеличиваются. Еще более значительный рост производства ожидается в 2022 году, - сообщили в ЮГМК.

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