Глава ДНР рассказал, какие товары и услуги Донбасс может поставлять в Россию

Денис Пушилин прокомментировал указ Президента РФ Владимира Путина. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, какие товары и услуги Донбасс может поставлять в Россию после указа Президента РФ Владимира Путина о гуманитарной поддержке населения республик.

- Донбасс никогда не был нахлебником. Поставлять мы можем продукцию отраслей, которые являются для нас основополагающими. Это черная металлургия, металлообработка, машиностроение. У нас огромные перспективы в производстве строительных материалов и химической промышленности, - сказал Пушилин.

Он отметил, что в республиках есть далеко не реализованный потенциал в сельском хозяйстве – при должных стимулах можно наладить стабильное производство овощей и фруктов. Огромные возможности для разворачивания садоводства и тепличного хозяйства, производства мясной и молочной продукции.

- А еще легкая промышленность, фармацевтическая, пищевая и перерабатывающая… Список можно продолжать, - подчеркнул Глава ДНР.

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