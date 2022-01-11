Жители ДНР смогут взять автокредит

Внедрение нового банковского продукта позволит клиентам Центробанка приобрести авто в кредит Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Донецкой Народной Республике станут доступны новые виды кредитования, в том числе автокредит. Такую информацию озвучили в Центральном республиканском банке.

- В планах по потребительскому кредитованию на 2022 год - разработка и внедрение банковского продукта для граждан Республики, который позволит нашим клиентам приобретать автомобили в кредит, - пояснили в главном финансовом учреждении Республики.

Кроме того, в Центробанке отметили, что в этом году планируют также предоставить новый банковский продукт для предпринимателей «Кредитная линия - Поддержка бизнеса», где лимит невозобновляемой линии будет составлять от 5 до 40 миллионов рублей. Предусматривается, что данный вид кредитования будет предоставляться гражданам на срок до 3-х лет по специальному графику погашения.

Напомним, в ДНР начали выдавать кредиты, в четыре раза превышающие зарплату. Данная услуга доступна для жителей возрастом от 21 до 55 лет и требует наличия паспорта ДНР и карточного счета в банке, куда на протяжении года приходила зарплата.

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