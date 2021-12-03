В ДНР начали выдавать кредиты, в четыре раза превышающие зарплату

Для клиентов был запущен новый банковский продукт - «Кредит-Универсальный» Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Донецкой Народной Республики получили возможность оформить кредит, в четыре раза превышающий их зарплату. Об этом сообщили в Центральном республиканском банке страны.

- В рамках развития программы кредитования населения Центральным республиканским банком был запущен новый банковский продукт «Кредит-Универсальный», - рассказали в финучреждении.

Сообщается, что физические лица теперь могут оформить кредит на сумму до 400 процентов от своей заработной платы под 24 процента годовых на срок до 18 месяцев. Данная услуга доступна для жителей возрастом от 21 до 55 лет и требует наличия паспорта ДНР и карточного счета в банке, на который на протяжении года приходила зарплата. Для получения кредита также необходимо быть зарегистрированным в системе дистанционного обслуживания «ЦРБ онлайн».

Напомним, Центробанк ДНР отменил плату за подключение к онлайн-услугам. С декабря также устанавливается нулевой тариф на использование предпринимателями системы «Клиент-Банк».

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