Центробанк ДНР отменил плату за подключение к онлайн-услугам

Клиенты смогут управлять своими счетами без посещения отделений банка Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецкой Народной Республике Центральный республиканский банк отменил плату за подключение своих клиентов к системам дистанционного обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Кроме того, банк внес определенные изменения для того, чтобы поддержать субъекты малого и среднего бизнеса. Так, с 1 декабря он установил нулевой тариф для физических лиц-предпринимателей на подключение и использование ими системы «Клиент-Банк».

- Система дистанционного обслуживания ЦРБ «Клиент-Банк» позволяет физическим лицам-предпринимателям всех групп налогообложения дистанционно, без необходимости посещения отделений банка, удобно и безопасно управлять своими банковскими счетами в режиме 24/7, - пояснили в финучреждении.

Напомним, на территории Донецкой и Луганской Народных Республик вскоре может появиться первый частный банк. Его открытие анонсировал российский бизнесмен, генеральный директор Южного горно-металлургического комплекса Евгений Юрченко.

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