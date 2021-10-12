В ДНР и ЛНР откроется первый частный банк

Финансовое учреждение будет оказывать классические банковские услуги населению Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Донецкой и Луганской Народных Республик вскоре может появиться первый частный банк. Его открытие на встрече с журналистами в Донецке анонсировал российский бизнесмен, генеральный директор Южного горно-металлургического комплекса Евгений Юрченко.

По словам предпринимателя, открытие нового финансового учреждения может изменить инвестиционный климат в Донбассе.

- Мне очень хочется открытия новых банков и инвестиционных компаний на территории ЛНР и ДНР, чтобы больше денежных средств приходило именно в инвестиционную среду. И я планирую начать эту работу, - сказал Евгений Юрченко.

Уточняется, что в ближайшее время специалисты займутся процедурой регистрации нового учреждения. Этот банк будет оказывать классические финансовые услуги населению республик.

Напомним, ранее сообщалось, что Евгений Юрченко зарегистрировал в Донбассе компанию ЮГМК. Она заключила договор на управление семью крупнейшими предприятиями Донецкой и Луганской Народных Республик.

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