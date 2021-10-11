Семь крупнейших предприятий Донбасса переведены под управление ЮГМК

Евгений Юрченко пообещал, что будет работать открыто Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Крупнейшие металлургические и коксохимические предприятия ДНР и ЛНР, ранее находившиеся под управлением компании «Внешторгсервис», переданы компании Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК). Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко.

В ЮГМК входят Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохим, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод.

- ЮГМК – это частная компания, которая на 100% принадлежит мне. Я являюсь инвестором этой структуры. Она назначена временным администратором семи крупнейших предприятий металлургического и коксохимического производства ЛНР и ДНР. Это ни в коем случае никакая не приватизация, это плановая и выверенная работа по возрождению промышленности Донбасса, – заявил Юрченко.

Он утверждает, что такое решение принято в связи с необходимостью более открытой и контролируемой организации управления предприятиями.

- Я буду именно тем человеком, который будет открыто согласовывать с вами, с Главами и правительствами обеих республик свои производственные программы, финансировать их и контролировать, – отметил бизнесмен.

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