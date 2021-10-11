В ДНР установят предельную цену на импортный картофель

Картофельная тема в Донецкой Народной Республике продолжает занимать лидирующие позиции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Картофельная тема в Донецкой Народной Республике продолжает занимать лидирующие позиции. Спустя неделю после совещания представителей профильных министерств с Главой государства Денисом Пушилиным цены немного упали, но значительно ситуация еще не изменилась. В правительстве завершают работу над проектом, который не позволит оптовикам получать сверхприбыли за счет бесконтрольного повышения цен на ввозимый товар.

Что это значит? В ближайшее время в Республике планируют установить предельную цену на импортный картофель. Для этого будет учтена средняя закупочная стоимость, затраты на доставку и растаможка, а также фиксированная надбавка.

До этого крупные оптовики пользовались упрощенной системой налогообложения, при которой нет необходимости предоставлять первичную документацию с указанной стоимостью ввозимого товара.

Картофельная тема в Донецкой Народной Республике продолжает занимать лидирующие позиции Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- При заполнении декларации цена занижается до необоснованного минимума и составляет 6 рублей 40 копеек за килограмм картофеля. При этом таможенная декларация является первичным документом, то есть, если законодательством предусмотрена надбавка в 25 процентов, то килограмм картофеля должен стоить 8 рублей, - заявила временно исполняющая обязанности министра доходов и сборов Злата Калашникова на заседании Народного Совета.

За год цены на продукты выросли на 18 процентов

На заседании Народного Совета Республики министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко заявил, что по сравнению с прошлым годом цены на продукты питания выросли более чем на 18 процентов.

На ярмарках картошку можно купить по 45 рублей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Наибольший рост показали такие товары, как хлеб, масло растительное, овощи и сахар. Наименьший - сыры и творог, рыба и продукты из рыбы, фрукты, - заявил министр.

Также Крамаренко отметил, что среди причин роста цен - подорожание энергоресурсов, горюче-смазочных материалов, тарифов на коммунальные услуги, повышение зарплат и увеличение стоимости сырья, которые в конечном итоге и формируют ценники на рынках. Кроме того, внутренний рынок продовольствия в Республике очень зависим от ситуации на рынке продовольствия и сырья России.

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