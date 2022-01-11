В прошлом году на дорогах ДНР за вождение в нетрезвом виде оштрафовали более 5 тысяч водителей

Каждые сутки инспекторы ГАИ фиксировали в среднем около 230 нарушений на дорогах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедший год в Донецкой Народной Республике за вождение транспорта в нетрезвом виде были оштрафованы около 5 тысяч водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

- В 2021 году сотрудники Госавтоинспекции МВД Республики выявили около 85 тысяч нарушений правил дорожного движения, из них почти 5 000 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в общей сложности за сутки инспекторы ГАИ фиксировали порядка 230 нарушений на дорогах, из которых в среднем каждые 13 приходились на пьяных водителей.

При этом в МВД отметили снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, несмотря на возросшую интенсивность движения автомобилей в Республике.

Напомним, ранее в Минтрансе ДНР сообщили о том, что в 2021 году были отремонтированы свыше 80 процентов дорог, запланированных к восстановлению. Целью на то время стоял ремонт 76,9 километров дорог общего пользования.

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