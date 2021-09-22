В ДНР начали ремонтировать дороги по новой технологии

В ДНР впервые применили технологию ресайклинга для ремонта дорог. Фото: Минтранса ДНР

В ДНР впервые применили технологию ресайклинга для ремонта дорог. Ее уже опробовали специалисты «Автодора» на экспериментальном участке трассы Великая Новоселовка – Амвросиевка.

— Рабочей группой был проработан вопрос использования новых технологий при выполнении ремонта междугородных дорог. Для реализации проекта был выбран экспериментальный участок в Старобешевском районе, где предполагалось проведение комбинированного типа ремонта: текущий и с применением технологии ресайклинга, — сообщили в министерстве транспорта ДНР.

Со стороны Старобешево ремонт дороги осуществляется старым методом с применением фрезерования существующего дорожного покрытия и дальнейшим устройством выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Начиная с населенного пункта Кутейниково используется технология ресайклинга. Она заключается в использовании старого асфальтобетонного покрытия в качестве компонента для нового.

— Специальные машины – ресайклеры измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки (цемент или битум) и специальные добавки – стабилизаторы, призванные улучшить качество получаемого дорожного основания, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данный метод позволит уменьшить траты на ремонт дорог, сократить количество техники и рабочих на объекте. Кроме того, она считается наименее вредной для окружающей среды.

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