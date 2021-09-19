Енакиевский металлургический завод вышел на полный цикл

ЕМЗ начал работать по штатной схеме. Фото: АГ ДНР

В субботу, 18 сентября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил филиал № 2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис». На предприятии раздута и выведена на рабочие параметры доменная печь № 3 и начато производство стали в конвертерном цехе. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя государства.

Денис Пушилин назвал запуск производства знаковым событием и подчеркнул, что это положительно повлияет на развитие производственных мощностей в ДНР и ЛНР.

- Промышленность Донбасса - очень сложная конструкция, которая включает в себя взаимосвязанные отрасли. Развивая каждую из отраслей, мы развиваем нашу промышленность. Запустив данное предприятие, мы загружаем и коксохимическое направление, причем не только в ДНР, а и в ЛНР. Это к слову о едином таможенном пространстве, об экономической интеграции – от этого выиграет экономика Республик, а значит, и каждый гражданин ДНР и ЛНР, – подчеркнул руководитель государства.

Он отметил, что прогнозы на будущее достаточно оптимистичны. В частности, с ЛНР обсуждаются меры поддержки предприятий уже с IV квартала этого года.

Денис Пушилин назвал запуск производства знаковым событием. Фото: АГ ДНР

Управляющий ЕМЗ Александр Коваленко сообщил, что фактически завершен комплексный запуск завода.

- Это завершающее звено было. Можно смело говорить о том, что Енакиевский металлургический завод – завод полного металлургического цикла – начал работать по штатной схеме, – сказал Александр Коваленко.

Он добавил, что кроме загрузки мощностей Республики есть перспективы выхода на экспорт. Также проводится активная работа с обучающими центрами, учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования Республики для максимального привлечения молодых специалистов.

Разлитая на машине непрерывного литья заготовка будет направляться на Макеевский металлургический завод для дальнейшего передела и получения готовой продукции, в том числе катанки.

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