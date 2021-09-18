Денис Пушили: Пришло время объединить экономики ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. Фото: МЧС ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что экономика ДНР и ЛНР должна быть единой. Именно с этой целью ранее был подписан договор о едином таможенном пространстве между государствами.

— Пришло время объединять экономики ДНР и ЛНР, от этого выиграют как обе наши Республики, так и простые жители, — отметил Денис Пушилин во время своей рабочей поездки на Енакиевский металлургический завод.

Напомним, что в начале сентября ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. Первым шагом для этого должно было стать подписание договора об упразднении таможенных постов на границе Республик. Согласно документу, это должно произойти 1 октября.

Также в договоре приняты программы социально-экономического развития государств на 2022 – 2024 годы. Они включают существенное повышение зарплат и пенсий, создание десятков тысяч новых рабочих мест, меры поддержки бизнеса, увеличение экспортного потенциала и пр.

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