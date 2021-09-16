Глава ДНР вручил президенту Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдастанову паспорт Республики

Александр Залдастанов и Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru

Президент Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов получил паспорт Донецкой Народной Республики. Документ Хирургу вручил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Ты очень много сделал и продолжаешь делать для Республики. С первых дней 2014 года ты поддержал Республику, - сказал Денис Владимирович во время вручения паспорта.

Руководитель Республики отметил, что те патриотические мероприятия, которые организовывает мотоклуб - заряжают нужной и полезной энергетикой.

- Мы не в одном мероприятии такого толка с тобой участвовали. Не одно дерево посадили. Действительно, мое глубокое убеждение, что Русский лес должен быть на всей Русской земле, - говорит Пушилин Залдостанову. - Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом Республики, а и имел паспорт Донецкой Народной Республики. С чем тебя и поздравляю.

Александр Залдастанов отметил, что стать гражданином ДНР для него означает еще раз присягнуть России

- Причем присягнуть самому сердцу России, – подчеркнул он. – Я не знаю ни одной земли российской, где бы так сильно любили свою родину, как в Донбассе. Никто так не любит Россию, как эта земля, Русская земля. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вся наша элита, если бы и имела какое-то другое гражданство, так оно было только одним – это гражданство Донбасса. Потому что стать гражданином Донбасса это означает стать русским. Спасибо огромное!

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