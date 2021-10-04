Минтранс ДНР: Отремонтировано свыше 80% дорог, запланированных к восстановлению в 2021 году

В ДНР технологию ресайклинга для ремонта дорог применили впервые. Фото: Минтранс ДНР

В Министерстве транспорта ДНР отчитались о проделанной работе за прошедший год по части ремонта дорог общего пользования. На сегодняшний день ведомство восстановило свыше 80% дорог от запланированных в 2021 году.

— Общая протяженность отремонтированных участков междугородных дорог общего пользования на сегодняшний день составляет более 60 км (или 80%) из запланированных к восстановлению в 2021 году 76,9 км, — говорится в сообщении.

Специалисты закончили ремонт на пути Чугунно-Крепинка – Дмитровка – Кожевня и Снежное – Дмитровка – Дибровка. Выполнены работы по восстановлению покрытия на дорогах государственного значения Донецк – Новоазовск – Седово (более 21 км), и местного значения Тельмановского, Ясиноватского, Новоазовского и других районов.

Ремонт все еще продолжается на маршруте от Великой Новоселовки до Амвросиевки. При восстановлении асфальтного покрытия на этом участке применяется особый комбинированный тип ремонта: уже привычный для специалистов Республики и с использованием технологии ресайклинга.

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