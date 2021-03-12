На ремонт дорог в ДНР потратят почти миллиард рублей

Дорожники обещают, что сначала займутся восстановлением социально значимых участков - таких, как Дибровка и Дмитровка. Фото: donmintrans.ru

В этом году на восстановление автомобильных дорог в Донецкой Народной Республике планируют потратить около миллиарда рублей. Кроме того, деньги вложат в закупку снегоуборочной техники. Об этом на совещании Главы государства Дениса Пушилина с министрами сообщил руководитель Министерства транспорта Республики Дмитрий Подлипанов.

- 600 миллионов направим на восстановление железнодорожной инфраструктуры и 900 миллионов - на восстановление сети автодорог и приобретение снегоуборочной техники, - сказал руководитель ведомства.

Глава Минтранса также уточнил, что в первую очередь внимание будут уделять ремонту дорог, которые были повреждены в результате боевых действий.

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